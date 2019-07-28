  • عاجل:"الساعة 10.30".. ترقبوا إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    بعد قليل.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

    09:01 ص الأحد 28 يوليو 2019
    بعد قليل.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

    تنسيق _أرشيفية

    القاهرة (مصراوي)

    تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في مؤتمر صحفي الساعة 10 صباحًا، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

    وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية، وأغلقت أبوابها يوم الجمعة.

    اقرأ أيضًا..

    قبل ساعات من النتيجة| مؤشرات شبه نهائية لتنسيق المرحلة الأولى: 98.5% للطب

    التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق ٢٠١٩

    وزارة التعليم العالى مؤتمر صحفي تنسيق القبول بالجامعات الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    نتيجة المرحلة الأولى| مصدر يكشف: أماكن شاغرة بالهندسة والطب البيطري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان