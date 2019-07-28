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    ​خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019

    05:00 ص الأحد 28 يوليه 2019
    ​خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019

    تنسيق _أرشيفية

    القاهرة (مصراوي)

    تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، خلال مؤتمر صحفى.

    وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية، وأغلقت أبوابها يوم الجمعة.

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