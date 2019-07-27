ارتفاع تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام "الأحد - الاثنين - الثلاثاء".

توقعت الهيئة، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 32 23

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 22

- الوجه البحري والقاهرة 36 24

- جنوب سيناء والغردقة 37 29

- شمال الصعيد 37 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

طقس الاثنين

من المتوقع أن يظل الطقس يوم الاثنين، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 32 23

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 22

- الوجه البحري والقاهرة 37 24

- جنوب سيناء والغردقة 37 29

- شمال الصعيد 37 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

طقس الثلاثاء

من المتوقع أن يسود يوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 33 23

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 22.

- الوجه البحري والقاهرة 39 24.

- جنوب سيناء والغردقة 38 39

- شمال الصعيد 39 26

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29