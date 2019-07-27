وزير النقل يقرر إقالة رئيس ميناء الأسكندرية

كتب – أسامة عبدالكريم:

أصدر وزير النقل، قرارًا باستبعاد اللواء مدحت عطية، من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية البحري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل، لمصراوي، إن وزير النقل قرر تكليف اللواء بحري حسام الرويني، نائب رئيس الهيئة للتشغيل، بتسيير شؤون الهيئة لحين صدور قرار آخر.

وأضاف المصدر، أن الوزير، قرر ندب اللواء مدحت عطية، للعمل مستشار (أ) بقطاع النقل البحري بديوان عام الوزارة.