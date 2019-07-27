فيديو| أول ظهور لريهام سعيد منذ مرضها.. وهجوم حاد على "الشامتين"

القاهرة - مصراوي:

شنّت الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا على الشامتين في مرضها، كما ردت على ما تردد بشأن "متاجرتها بالمرض".

وقالت ريهام سعيد في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت، إنها تعرضت "لاستفزاز رهيب من قبل عدد من الناس الذين أدعوا بتمثيلها المرض".

وأشارت إلى أنها خرجت بهذا الفيديو "لأنها هتقول كلام مينفعش يتقال في برنامجها يوم الأحد المقبل".

وأضافت: "أنا عملت الفيديو علشان اللي بقوله مش هينفع في البرنامج، أنا شايفاها قلة أدب وقلة ذوق وقلة رحمة وحاجات كتير.. هل أنا بشتغل في شركة صغيرة علشان أعمل عملية تجميل ويسبوني أتاجر بمرضي؟ هل أحبس نفسي في البيت شهر علشان أتظاهر إني مريضة؟ هل لميت تبرعات علشان مرضي؟ هو علشان راجعة البرنامج يبقى بمثل، هل مينفعش أخف؟ ميفنعش أبقى كويسة بالنسبالك".

وواصلت: "ربنا ابتلاني علشان بيحبني، وربنا أنقذني وأنقذ حياتي وكنت تعبانة وكنت بموت.. ولكن أنا مطلعتش أعيط للناس (...) ارحموني يا سفلة".