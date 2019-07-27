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    بالأسماء.. تعيين 442 إمامًا وخطيبًا بالأوقاف

    08:29 م السبت 27 يوليه 2019
    بالأسماء.. تعيين 442 إمامًا وخطيبًا بالأوقاف

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:
    اعتمد وزير الأوقاف، اليوم السبت، تعيين 442 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016 (الإعلان التكميلي الخامس -المرحلة الثانية).

    وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة الجدد بالحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة ومعهم أصول المستندات، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر.

    ويمكن التعرف على الأئمة الجدد عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

    تعيين الأئمة خطباء المساجد وزارة الأوقاف

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