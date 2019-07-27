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    ​رئيس "دمياط الجديدة": تطوير المدخل الغربي ورفع كفاءة الطرق بالمدينة

    08:24 م السبت 27 يوليه 2019
    ​رئيس "دمياط الجديدة": تطوير المدخل الغربي ورفع كفاءة الطرق بالمدينة

    أعمال تطوير المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة

    كتب - محمد عبدالناصر:

    صرح المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة - طريق الامتداد 2، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

    وقال رئيس الجهاز فى بيان الوزارة اليوم:" تشمل أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وكذا أعمال البردورات والانترلوك، وأعمال الكهرباء"، مشيراً إلي أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

    وأضاف رئيس الجهاز أنه جارِ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمدخل الغربي الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، لتحقيق السيولة المرورية، وربط الأحياء المختلفة بالمدينة، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

    محمد مصطفى رجب مدينة دمياط الجديدة السيولة المرورية

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