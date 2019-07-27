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    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    08:13 م السبت 27 يوليه 2019
    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    أرشيفية

    كتب - محمود مصطفى:
    أعلنت وزارة الأوقاف أن "اغتنام موسم الطاعات والخيرات"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

    وطالبت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

    وأكدت الوزارة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

    خطبة الجمعة وزارة الأوقاف موسم الطاعات

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