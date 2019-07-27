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    القوى العاملة: صرف 100 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 732 عاملًا

    06:20 م السبت 27 يوليه 2019
    القوى العاملة: صرف 100 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 732 عاملًا

    وزارة القوى العاملة

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    وافق وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 928 ألفا و353 جنيها من الصندوق التابع للوزارة لـ 732 عاملا بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" بمحافظة القاهرة، وذلك لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

    وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

    وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

    وزارة القوى العاملة مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال شركة ريجوا أجور العمال مديرية القوى العاملة بالقاهرة
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