غدًا.. "البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل حول النهوض بنخيل البلح

كتب - أحمد مسعد:

ينظم المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح التابع للبحوث الزراعية، غدًا الأحد، ورشة عمل بعنوان :"النهوض وتطوير الصناعات القائمة على نخيل البلح"، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عز الدين جاد مدير المعمل المركزي للأبحاث، في بيان اليوم السبت، إن ورشة العمل والتي تعقد على مدار يومين، تهدف لتحقيق نمو اقتصادى باعتبار قطاع النخيل من أهم الثروات والاستثمارات الزراعية والصناعية، فضلا عن تحسين الإنتاجية وفترات الصلاحية والمحافظة على سلامة وجودة التمور أثناء التخزين لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف "جاد"، أن الهدف من الورشة، المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، فضلا عن الاستفادة من المخلفات والتخلص من آثارها السلبية وتحويلها إلى ثروة حقيقية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.