"الصحفيين العرب": استراتيجية تعاون مع "الصحة العالمية" لتصحيح المفاهيم الخاطئة

كتب - مصطفى علي:

قال أيمن عبدالمجيد مقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الدورة الإقليمية التدريبية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة النفسية تختتم أعمالها اليوم بعد أن حققت الجزء الأكبر من أهدافها.

وأضاف أيمن عبدالمجيد فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ذلك انعكس في مداخلات الصحفيين المشاركين في الدورة من 11دولة عربية وتأكيدهم على أنها حققت قيمة مضافة في قدراتهم بالتعريف بعدد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية والإعلام.

وأشار الى أن هناك أخطاء كبيرة ترتكب و هو وصف المريض النفسي بالجنون والنظر له على أنه خطر في المجتمع، بينما الواقع أنه يعانى من أمراض مثله مثل غيره من المرضى ممن لهم حق فى الرعاية .

وأوضح مقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الفاعليات شهدت إلى جانب المحاضرات ورش وحلقات عصف ذهني انتهت لعدد من التوصيات الناتجة من دراسة أعمال صحفية نشرت بالفعل وبها ثغرات مهنية، أهمها عدم الاستناد إلى مصادر موثقة فيما ينشر عن الأمراض وكذلك إهمال بعض وسائل الإعلام في دورها التنموي في دعم جهود الحكومات فيما تقوم به من مبادرات لاصلاح المنظومات الصحية، كما شهدت اطلاع أو عرض للنماذج الناجحة في مصر مليون صحة.

وذكر أيمن عبدالمجيد، أن الفترة المقبلة تشهد تعاونًا ما بين الاتحاد ومنظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية للعمل المستقبلي على وضع دليل استرشادى بالمفاهيم الصحية الخاطئة والمفاهيم الصحيحة ويتولى الاتحاد عبر التواصل مع النقابات المعنية الصحيحة لوضعه موضع الاعتبار.