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وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ ويتابع حركة السياحة

04:28 م السبت 27 يوليه 2019
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ ويتابع حركة السياحة

مطار شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

تفقد وزير الطيران المدني مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من انتظام التشغيل في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا تزامناً مع إجازات آخر العام وقرب إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة.

وبحسب بيان، أشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة وكذا العاملين في المطار كلٍ في موقعه، كما تفقد كاونترات الجوازات والأسواق الحرة للاطمئنان على سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

وأكد الوزير أن مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجمهورية من كثافة التشغيل نظراً لكون المدينه من أهم مدن الجذب السياحي، فضلاً عن استضافتها للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية الهامة، وأشاد بإجراءات السفر والوصول التي تتم بسهولة ويسر تام لجميع الركاب والسائحين.

واستمع الوزير إلى آخر ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بمشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمطار وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ.​

مطار شرم الشيخ وزير الطيران المدني حركة السياحة عيد الأضحى

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