غدا.. وزيرة السياحة تعلن تفاصيل "بوابة العُمرة المصرية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

تعقد وزيرة السياحة، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل "بوابة العُمرة المصرية"، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرا.

ويهدف مشروع قرار البوابة، إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.

ومن المقرر أن تكون البوابة، الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة، والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها وفقا للضوابط التي تحددها الدولة مع القطاع الخاص، وتعد البوابة هي الحل الذي طرحه القطاع لمواجهة الآثار التي نتجت عن تنفيذ السلطات السعودية تأشيرة العمرة الإلكترونية، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية في التحول إلى العصر الرقمي.