صور- الشقة 3 غرف بـ448 ألفًا.. ننشر تفاصيل شقق الموظفين في مدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة بدر على تنفيذ الوحدات السكنية التي سينقل لها أغلب الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة، ممن سيعملون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن تفاصيل تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بالمدينة مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية كمرحلة أولى.

وأضاف مندور، لمصراوي، أنه يتم العمل على الانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات حيث تجاوزت نسبة التنفيذ ما يقرب من 75%، كما تم البدء في تنفيذ التشطيبات الداخلية للوحدات.

وتباع: تم البدء في تنفيذ جميع المرافق المخصصة للمشروع من مياه وصرف صحي وكهرباء، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل قبل المواعيد المقررة لها والبدء في نقل تشغيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن تكلفة وحدات المرحلة الأولى تجاوز الـ3 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الربع الأول من العام المقبل.

الموقع:

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، ويصل عدد وحدات هذه المرحلة لـ10 آلاف وحدة.

تقع وحدات مدينة بدر أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

السعر والمواصفات:

تم تحديد سعر أولي للشقة المخصصة لموظفي الدولة بالعاصمة الإدارية بـ448 ألف جنيه، وتصل مساحة الوحدة إلى 118 مترًا عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة التشطيبات.

تتكون المرحلة الأولى من المشروع من 10 آلاف وحدة، لكن هناك توجيهات بتنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر بتشطيبات أفضل ومساحات تصل إلى 118 متر أيضًا.

نظم السداد:

- يتم سداد مقدم الحجز البالغ 25% من إجمالي قيمة الوحدة مقسمة على 3 دفعات.

- الدفعة الأولى بنسبة 5% عند التخصيص.

- الدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة.

- الدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام.

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية.

- يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

وسائل النقل:

تبعد الوحدات السكنية بمدينة بدر مسافة تقارب الـ7 كيلو متر، ويمكن الوصول إليها من 5 إلى 10 دقائق، عن طريق الدائري الإقليمي والذي تم الانتهاء منه بالكامل ويربط مدينة بدر بمدينة العاصمة الإدارية.

كما ترتبط مدينة بدر بالعاصمة الإدارية عن طريق مونوريل العاصمة الإدارية والذي يمر بمدينة بدر، ويعتبر المونوريل وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة ويسير على كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل حوالى مليون راكب يوميًا.

كما ستوفر شركة العاصمة الإدارية أتوبيسات نقل جماعي، لنقل الموظفين من وحداتهم بمدينة بدر إلى العاصمة، كما سيتم توفير اتوبيسات أيضًا للموظفين الذين لا يريدون تغيير مسكنهم من القاهرة إلى مدينة بدر، وفقا لتصريحات اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية.