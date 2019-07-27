"الطب البيطري" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة خدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تفعيل الدور الرقابي من خلال تكثيف المرور على المحال والمجازر لتحرير محاضر للمخالفين.

وأضاف "محمود" فى تصريح لمصراوى، اليوم السبت، إنه تم أرسال خطاب دوري لكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات تضمن تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، مشيرًا إلى مداهمة ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وحذر رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، من تناول منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية لما تسببه في العديد من الأمراض الخطيرة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم و تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة.

وتابع :"الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة".

ولفت إلى إلغاء الراحات والإجازات الخاصة بالأطباء المجازر والعاملين وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في الفترة ما قبل عيد الأضحى.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، مؤكدًا على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.