  • عاجل:التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق ٢٠١٩

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "القومي للجينات" ينظم دورة تدريبية عن أحدث التقنيات الوراثية

    03:07 م السبت 27 يوليه 2019
    "القومي للجينات" ينظم دورة تدريبية عن أحدث التقنيات الوراثية

    مركز البحوث الزراعية

    كتب - أحمد مسعد:

    أعلن البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم السبت، عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة للتعرف على أحدث التقنيات الوراثية واستخداماتها العملية، برعاية وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة من 21 حتى 29 أغسطس المقبل.

    وقالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح رئيس البنك القومي للجينات، إن الدورات التي ينظمها البنك تهدف في الأساس إلى زيادة المعرفة العملية وأكتساب المهارات المعملية لكل طلاب الجامعات وباحثي المركز المتخصصين وغير المتخصصين في مجالات البيوتكنولوجي الحديثة.

    وأوضحت نيفين، أن الدورة مدتها 7 أيام من 10 صباحًا حتي 3 مساء وتشمل 10 ساعات نظري و20 ساعة عملي مقسمة ما بين معملي الوراثة السيتولوجية والوراثة الجزيئية.

    يذكر أن المركز ينظم المركز الدورة تحت عنوان: "التقنيات السيتولوجية والجزيئية العملية المتقدمة وتطبيقاتها"، للطلبة والباحثيين المهتمين بعلم الوراثة وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

    مركز البحوث الزراعية البنك القومي للجينات محمد سليمان الوراثة الجزيئية

    الخبر التالى:

    "الطب البيطري" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان