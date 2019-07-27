برلماني: المحافظات الحدودية لم تشهد اهتماما إلا في عهد السيسى

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بافتتاح مركز لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة مطروح.

وقال "رسلان"، فى بيان اليوم السبت، إن محافظة مطروح كانت تحتاج إلى هذا المركز خاصة أنه أول مركز مُتخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة، مشيدًا بسياسات واستراتيجيات وزارة التضامن الاجتماعى في إنشاء هذا المركز بمطروح وتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس في تنمية المحافظات الحدودية والإرتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية وغيرها.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المحافظات الحدودية بصفة عامة ومطروح بصفة خاصة لم تشهد أى أهتمام بالتنمية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى إلا في عهد الرئيس السيسي.

وأشاد "رسلان" بخدمة هذا المركز لأهالي وجماهير أقليم غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.