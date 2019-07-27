محافظة القاهرة: استرداد 56778 مترًا من أراضي الدولة الشهر الحالي

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالي 60 فدانًا (252 ألف م2) بمدينة السلام تمكنت أجهزة الحي من استردادها من بعض معتادي التعدي على أراضي الدولة.

وطالب المحافظ، من اللواء محمد حماد، رئيس حي السلام ثانِ، بعدم السماح قطعيًا بأي اعتداءات جديدة عليها مع سرعة تخصيصها من قبل إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعد تحديد أولويات الاحتياجات في المنطقة سواء لمدارس أو مستشفيات أوغيرها من المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد الأراضي من استعادة ما يقارب 56778 م2 خلال الشهر الجاري بالمنطقتين الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى أن حي المعادي تمكن من تنفيذ إزالتين على مساحات 11 ألف م2 و9700 م2، وتم استرداد الأراضي المُتعدى عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.

كما تمكن حي المقطم من استرداد قطعتي أرض واحدة بمساحة 9 ألاف م2 والأخرى بمساحة 12 ألف م2، وتمكنت أجهزة حي البساتين من استرداد قطعة أرض بمساحة 5 آلاف م2.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالمنطقة الشرقية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 10 آلاف م2، مشددًا على رؤساء الأحياء، بضرورة الحفاظ على الأراضي المُستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أنه لا رجعة نهائيًا في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضي الدولة مهما كان موقعهم.