محافظ الجيزة يوجه بتجميل مداخل الوحدات المحلية والقرى

الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، بتجميل مداخل الوحدات المحلية والقرى، لما لها من أهمية في الشكل الحضاري للمراكز والمدن، محذرا من المساس بالترع والمصارف مع ضرورة رفع أي مخلفات أو رتش على جانبي الترع والمصارف وذلك بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ في منشأة القناطر وأوسيم وشمال الجيزة والوراق والدقي، حيث تفقد حالة النظافة وطبقة الرصف وكفاءة الإنارة بطرق المنصورية والمريوطية ونكلا والحاجر ووردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.

ووجه بضرورة إصلاح أي مشكلات بطبقة الرصف مع صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق، كما وجه بحملات إزالة للإشغالات لإعادة الانضباط للطرق الفرعية والرئيسية وعدم السماح بتعديات المحلات والمقاهي والمنشآت التجارية.

كما تفقد المحافظ القافلة الطبية بقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر والتي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة لخدمة أهالي ومواطني قرية وردان والقرى المجاورة لها.

وأجرت القافلة الفحوصات الطبية بتخصصات الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والمسالك البولية والمخ والأعصاب والجلدية وإجراء تحليل السكر والضغط وصرف العلاج مجانا تحت إشراف نخبة من أساتذة وأطباء متخصصين بجانب عقد ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وقال راشد إن المحافظة تسعى بالتعاون مع العديد من الجهات في توفير القوافل الطبية بالمناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدا أهمية تنظيم القوافل الطبية ومدى تأثيرها الإيجابي على علاج ورعاية المواطنين.

على صعيد متصل، افتتح المحافظ قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى (وهو تبرع من إحدى جمعيات المجتمع المدني)، عقب تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطواريء والعمليات والعيادات الخارجية بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والعميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة.