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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة الفنانة يسرا

12:40 م السبت 27 يوليه 2019
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة الفنانة يسرا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد طارق رشدي، للتعزية في وفاة فاروق عبد السلام الحوفي، والعميد إيهاب سيف، للتعزية في وفاة سهيلة محمد وهبي، وإبلاغ أُسرتيهما خالص العزاء والمواساه.

ورحلت سهيلة محمد وهبي، والدة يسرا، ابنة حكمدار القاهرة سابقا، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، خلال الأشهر الماضية بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمتها الفنانة يسرا التي أوقفت كل أنشطتها الفنية، لارتباطها الشديد بوالدتها.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي طارق رشدي وفاة والدة يسرا

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