محافظة القاهرة: 8 مخالفات بناء لا تصالح فيها.. وهذا هو مصيرها

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إن هناك توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء بسرعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف حنفي، لمصراوي، اليوم السبت، أنه لن يتم التصالح مع جميع المخالفات القائمة، مؤكدًا أنه توجد 8 حالات لا يجوز التصالح فيها وسيتم التعامل معها من خلال الهدم الفوري.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أن هناك مهلة 6 أشهر فقط من أجل التقدم باستمارات التصالح للأحياء المختلفة، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق مواد القانون الخاصة برفض التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

وحول أسعار الغرامات بالنسبة للمتر، أشار اللواء محمد حنفي، إلى أنه توجد لجان مشكلة بالفعل للانتهاء من تقدير أسعار المتر في الغرامة، حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

"8 حالات لا تصالح فيها".. السيسي يصدر قانون "مخالفات البناء"