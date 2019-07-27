تصل 41.. الأرصاد تكشف عن الظاهرة الجوية المتحكمة في طقس الـ72 ساعة المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و37 على القاهرة حتى يوم الاثنين، و37 حتى 39 على شمال الصعيد وتصل إلى 41 على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة من درجة إلى درجتين على أغلب المناطق بداية من يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية التي ستتحكم في طقس الأيام المقبلة هي ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتابع: يسجل متوسط نسبة الرطوبة على القاهرة 80%، وعلى مدن الصعيد 60%، وتتراوح على السواحل الشمالية من 85% وحتى 90%.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى ظهور الشبورة المتوسطة والكثيفة في الصباح الباكر خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مطالبا سائقي السيارات بتوخي الحذر.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح يستمر على مدار الـ4 أيام المقبلة، مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة خاصة في المناطق المكشوفة.​