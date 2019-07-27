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    مصر للطيران تنقل اليوم 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة

    10:20 ص السبت 27 يوليه 2019
    مصر للطيران تنقل اليوم 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة

    شركة مصر للطيران

    القاهرة- (أ ش أ):

    تواصل شركة مصر للطيران مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

    ومن المقرر أن تسير الشركة، اليوم السبت، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حجاج، بواقع ١١ رحلات إلي جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وقرعة القاهرة.

    شركة مصر للطيران ستنقل هذا العام 76 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، وآخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل.

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    شركة مصر للطيران المدينة المنورة فلسطين الحجاج

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