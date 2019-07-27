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    مدن طريق الإسماعيلية.. تفاصيل المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

    03:41 ص السبت 27 يوليه 2019
    مدن طريق الإسماعيلية.. تفاصيل المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

    مترو الأنفاق

    كتب- محمود علي:

    قال المهندس محمد خيري، مدير المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إن الخط الثالث يخدم المدن الجديدة على طريق الإسماعيلية، والمناطق السكنية عالية الكثافة.

    وأضاف خيري، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد: أن تكلفة المرحلة الرابعة 9 مليارات جنيه، وتتكون من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلو متر.

    وتابع أن المرحلة الرابعة تبدأ من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، وصولا لمحطة عدلي منصور.

    مترو الأنفاق الخط الثالث للمترو الإسماعيلية حمدي رزق محمد خيري

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