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    بدون سائق.. لأول مرة القطار الآلي في مترو الأنفاق

    03:15 ص السبت 27 يوليه 2019
    بدون سائق.. لأول مرة القطار الآلي في مترو الأنفاق

    قطارات آلية

    كتب- محمود علي:

    قال أحمد شوقي، نائب مدير مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مصر دخلت عصر القطار الآلي لأول مرة، وقطارات الخط الثالث تعتمد على أحدث تكنولوجيا في عالم الإتصالات، والقطار يعمل بالكامل بدون سائق، من خلال غرفة القيادة.

    وأوضح "شوقي"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن وجود السائق لحالة الطواريء فقط.

    وأضاف أن الخط الثالث تجربة فريدة تضاف لسجل خبرات العامل المصري، بخلاف إنشاء أول خط للمترو والذي كان في يد الشركة الفرنسية.

    مترو الأنفاق قطار آلي أحمد شوقي حمدي رزق السكك الحديد
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