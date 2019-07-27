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    أول تعليق من الأهرام على "خناقة" المعرض العقاري (بيان رسمي)

    01:16 ص السبت 27 يوليه 2019
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    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، أن ما حدث مساء أمس الجمعة، مشاجرة بين شركتين من الشركات المشاركة بالمعرض، وهما شركة إيدج القابضة وشركة نيكست هوم.

    وأوضحت إدارة المعارض، في بيان، اليوم السبت، أن سبب المشاجرة التكالب على العملاء بعيدا عن الانضباط والسلوك الحضاري.

    وأضافت أن إدارة المعرض أغلقت جناحي الشركتين، وحررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة، مؤكدًا استئناف العمل في المعرض اليوم في مواعيده الرسمية وفق البرنامج المحدد سلفا مع احتفاظ وكالة الأهرام للإعلان بجميع الحقوق القانونية تجاه المتسبب في الخطأ.

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    مشاجرة وكالة الأهرام للإعلان شركة إيدج القابضة شركة نيكست هوم

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