بالكراسي وطفايات الحريق.. قصة مشاجرة معرض الأهرام العقاري (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد معرض الأهرام العقاري، مساء الجمعة، مشاجرة كبرى بين عدد من الشركات المشاركة، وذلك بعدما اشتبك موظفو التسويق مع بعضهم البعض لخلافهم على جذب العملاء.

وقال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الإهرام، إن المشكلة بدأت بتشاجر موظفي التسويق في شركتين بسبب جذب العملاء، حيث أراد كل موظف جذب العملاء لشركته دون الأخرى.

وأضاف سلامة لـ "مصراوي": "المشاجرة تطورت إلى الضرب بالكراسي الموجودة في صالات العرض، وطفايات الحريق والزجاجات".

وتابع: "تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر للشركتين وإلزامهما بدفع غرامة مالية عما بدر منهما أثناء المعرض، مع منعهما من المشاركة في معرض الأهرام العقاري مرة أخرى".

ووصف "سلامة"، المعرض بـ"الناجح والجاذب لعملاء كثيريين"، وأنه سيتم دراسة مد فترته يوم إضافي كتعويض لباقي المشاركين وكذلك العملاء.

وظهر في الفيديو الذي تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل رجال الأمن لفض المشاجرة، باستخدم طفايات الحريق لتفريق موظفي الشركتين.

وأثارت المشاجرة أزمة كبرى في المعرض، حيث خرج جميع الزوار فور حدوثها، وتعالت الأصوات ما سبب حالة من الفزع للموجودين.

ورفض رؤساء مجلس إدارة الشركتين ومساعديهم، التعليق على ما بدر من الموظفين في المعرض، مؤكدين أنه يجري التحقيق في الأمر.

وانطلقت فعاليات المعرض العقاري السنوي الذي تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان "اكتشف أفضل فرص الاستثمار، مساء الخميس، حيث يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويأتي هذا المعرض من أجل دعم الأسواق العقارية المصرية التي تعد قاطرة التنمية وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 52 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمصر.​