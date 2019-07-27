"التعليم": انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد 2.0

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد 2.0، والتي تشمل تدريب جميع موجهي المرحلة الابتدائية بجميع تخصصاتهم ومعلمي الصف الثانى الابتدائي والذين سينضمون هذا العام للمنظومة استكمالاً لما تم العام الماضى بتطبيقه فى مرحلة رياض الأطفال بمرحلتيها والصف الأول الابتدائى.

وقال دكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين ، في تصريح مساء اليوم، أن المرحلة الثانية تشمل تدريبات مجمعة للمعلمين المستهدفين في التدريب مقسمة على ثلاث مراحل: (فترة صيفية - الفصل الدراسي الأول - الفصل الدراسى الثاني) يتخلل ذلك زيارات مدرسية لمتابعة أثر التدريب.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى دعم المعلمين بكل ما يحتاجونه من برامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم وإطلاعهم على فلسفة النظام لتحقيق أهدافه وتذليل كل ما يقابل المتدربين من صعاب لخلق كوادر مصرية قادرة على استكمال عمل المنظومة.

وأشار أنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الثقافي البريطاني واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) جاري استكمال المرحلة الثالثة من تدريب عدد 491 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 7 يوليو 2019 حتى 28 أغسطس 2019.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 1840 موجها بالصفوف الأولى في الفتره من 6 إلى 11 يوليو 2019، و2290 مدربا للصف الأول الابتدائي في الفترة من 13 إلى 22 يوليو 2019 على نظام التعليم الجديد ومن المستهدف تدريب عدد 2200 مدرب بالصف الثاني الابتدائي وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2019.

كما انتهت الوزارة من تدريب مدربي التدريس الصفي للصفين الثاني والثالث الابتدائي حول استراتيجيات التدريس الصفي متعدد التخصصات للصفوف الأولى بإجمالي 3290 مدربا الذين قاموا بدورهم بتدريب عدد 70 ألف معلم للصفين الثاني والثالث الابتدائي، كما تم تدريب 1700 مدرب حول استراتيجيات البرنامج العلاجي على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا الذين قاموا بدورهم بتدريب 55200 معلم، كما تم تدريب 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الابتدائي على مهارات اللغة العربية والرياضيات والذين قاموا بدورهم بتدريب 35 ألف معلم من معلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك في جميع محافظات الجمهورية.