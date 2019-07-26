وزيرة الثقافة توجه بشن حملات للرقابة على المصنفات في جميع المحافظات

كتب- محمد عاطف:

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جهاز الرقابة على المصنفات بشن حملات مستمرة على مواقع مزاولة الأنشطة الفنية وضبط المخالفين.

وذكرت الوزارة، في بيان الجمعة، أن الحملات أسفرت بمحافظات المنيا والجيزة والإسكندرية خلال اليوم الأول عن ضبط وتحرير 14 محضرا؛ منها 3 بمحافظة المنيا و6 بمحافظة الجيزة و5 بالساحل الشمالي وجميعها لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وقالت وزيرة الثقافة -في البيان- إن الحملات تهدف إلى الحفاظ علي ثوابت وسلوكيات المجتمع المصري وهويته الأصيلة وقيمه ومثله العليا وذلك إسهاما في بناء الإنسان، مضيفة أن الدولة تؤكد دائما علي مبادئ الآداب العامة، والتمسك بالتقاليد، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الوطن والمواطن وحجر الزاوية في التنمية المستدامة.

وأعلن جهاز الرقابة علي المصنفات استمرار وتكثيف الحملات في جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة للحفاظ علي الذوق العام.

يذكر أن وزير الثقافة أصدرت قرار بفتح مقرات للرقابة علي المصنفات في 7 محافظات وهى الأقصر ، أسوان ، جنوب سيناء بشرم الشيخ، البحر الأحمر بالغردقة، أسيوط، الجيزة بمدينة ٦ أكتوبر، المنيا وجاري حاليا تأسيس مقرات جديدة في مختلف محافظات مصر.