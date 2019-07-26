رئيس "النواب" يعود إلى القاهرة مختتمًا جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا

القاهرة- (أ ش أ):

عاد إلى القاهرة الجمعة، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له؛ مختتما جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا.

وأجرى رئيس مجلس النواب -خلال زيارته إلى كينيا- مباحثات مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ الكيني وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية الكينية.

وخلال زيارته إلى رواندا.. أجرى مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب الرواندي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء بالإنابة عن رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي الذي كان متواجداً خارج البلاد خلال فترة الزيارة، كما التقى في ختام زيارته مع رئيس مجلس تنمية رواندا.

استهدفت جولة الدكتور علي عبدالعال تعزيز العلاقات المصرية مع كينيا ورواندا خاصة على المستوى البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبعض القضايا على مستوى القارة الإفريقية.

وقوبل وفد مجلس النواب خلال الجولة الإفريقية بحفاوة بالغة من جانب المسئولين من كينيا ورواندا؛ عكست تقديرهم لمصر وقيادتها السياسية.

وأشادوا -خلال لقاءاتهم- مع الدكتور عبدالعال بالتجربة البرلمانية والدور المصري القوي على مستوى القارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وأكدوا تقديرهم الشديد للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية.