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    وصول رحلة الخطوط البريطانية إلى مطار القاهرة بعد توقف أسبوع

    11:32 م الجمعة 26 يوليه 2019
    وصول رحلة الخطوط البريطانية إلى مطار القاهرة بعد توقف أسبوع

    طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية

    القاهرة- (أ ش أ):

    وصلت رحلة الخطوط البريطانية، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها في مطارات العالم.

    ووصلت رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز (بوينج دريملاينر 787) إلى القاهرة في تمام الحادية عشر مساءً، بحسب جدول تشغيلها بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

    كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

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    الخطوط البريطانية مطار القاهرة مطار هيثرو لندن

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