مصادر تكشف لـ مصراوي معلقي مباراة القمة 118.. الأحد

كتب مصطفى علي

كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، عن معلقي مباراة القمة 118، التي تقام بعد غدٍ الأحد، بين فريقي الأهلي والزمالك، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت المصادر لـ "مصراوي"، الجمعة، أن "بلال علام" سيُعلق علي القمة في قناة تايم سبورتس الأرضية، فيما يعلق "مدحت شلبي" على قناة النيل للرياضة، بينما لم يتم الاستقرار حاليًا على معلق المباراة بـ قناة أون سبورت، لكنه سيكون إما "أيمن الكاشف" أو"حاتم بطيشة".

يذكر أن الأهلي حسم بطولة الدوري المصري بعد فوزه الأربعاء الماضي، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.