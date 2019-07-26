"رياضة النواب": شباب اليد صنعوا إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم

كتب- أسامة عبدالكريم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منتخب الشباب لكرة اليد بتأهله لنصف نهائي كأس العالم المقام بإسبانيا، مؤكدًا أن المنتخب الوطني قدم أداءً رائعًا استحق تواجده في قائمة الأربعة الكبار بالعالم وأعاد لمصر به مجدها في هذه اللعبة.

وقال رشاد، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إن المستوى المبهر الذي ظهره به اللاعبين والروح التي يتمتعون بها وشعورهم بالمسؤولية وتطلعهم لصنع إنجاز لبلدهم كانت هذه أهم عوامل صنع هذا الإنجاز التاريخي.

وأشار رئيس رياضة النواب، إلى أن صناعة هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة للغاية من تحقيق إنجاز آخر أبهر العالم بالتنظيم الرائع والمتميز لكأس الأمم الأفريقية، يؤكد أن مصر عادت لتتربع وتتصدر المشهد الرياضي بالعالم من ناحية المنافسة ومن ناحية استضافة وتنظيم البطولات.

وأوضح رشاد، أن مصر ولاّدة وهذا الجيل الحالى من الشباب يستعيد ما صنعه الكبار في هذه اللعبة ويرسل رسالة ثقة وطمأنينة لكل المصريين بأن علم بلادهم سيظل خفاقا دوما في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن اللجنة بدور الانعقاد الأخير ستوجه الدعوة لتكريمهم تحت قبة البرلمان.

وناشد وسائل الإعلام بالاحتفاء بهذا الجيل وتكريمهم وإبراز إنجازهم ودعمهم ومساندتهم لاستكمال هذا المشوار البطولي وتسليط الضوء على جميع الرياضات لأن هناك أبطالا كُثر يستحقون التكريم والاهتمام لأنهم يمثلون مستقبل أفضل لبلادنا.