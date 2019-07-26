أكثر الكلمات إنتشاراً

تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بداية الأسبوع.. والقاهرة 37

04:48 م الجمعة 26 يوليه 2019
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بداية الأسبوع.. والقاهرة 37

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتبت- مي مدحت:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، محذرًا من ارتفاع في نسب الرطوبة طوال الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، الجمعة، "هذه الرطوبة تؤدي إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية".

وأوضح أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتابع "مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية"، أنه بداية من الأسبوع يشهد استقرار في الأحوال الجوية، وتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 36 و37 درجة مئوية".

هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة برنامج صباح الخير يا مصر السواحل الشمالية

الخبر التالى:

اغتيال قيادي سابق في الجيش السوري الحر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان