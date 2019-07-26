مصر للطيران : تسيير 17 رحلة لنقل 4 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة

كتب - طه عبيد

تسير شركة مصر للطيران، غدًا السبت، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حاجا، بواقع ١١ رحلات إلى جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و ٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة سيرت ١٥ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٣٦٢٠ حاجا، بواقع ٨ رحلات إلي جدة لنقل ١٧٩٠ حاجا من حجاج فلسطين ووزارة الصحة وبعثة الداخلية وقرعة الغربية والفيوم .

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.