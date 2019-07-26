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    المقاولون العرب تنشر فيديو انطلاق "ملحمة" بناء سد تنزانيا

    04:16 م الجمعة 26 يوليه 2019
    المقاولون العرب تنشر فيديو انطلاق "ملحمة" بناء سد تنزانيا

    شركة المقاولون العرب

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت شركة المقاولون العرب، فيديو يظهر انطلاق أعمال تشييد سد تنزانيا على نهر روفـيجي.

    وكتبت الشركة عبر الصفحة الرسمية بموقع "الفيسبوك": "فيديو يوضح بدء ملحمة مصرية على الأراضى التنزانية لتشييد سد على نهر روفـيجي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك".

    وكان تم طرح المشروع في مناقصة عالمية العام قبل الماضي، ويعد سد ستيجلر جورج أكبر سد في تنزانيا ويقع على نهر روفيجي، وفازت شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذ السد، تدخل شركة السويدي شريكًا في المشروع لتنفيذ أعمال نقل الكهرباء، كما عقدت المقاولون العرب ورشة تضم 35 مهندسًا في كل التخصصات للوصول إلى تصميم للمشروع رغم صعوبة تنفيذه على الأرض بسبب الطبيعة التضاريسية.

    وتبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية للسد 2100 ميجاوات، تقع محطة الطاقة عبر نهر روفيجي، في مضيق شتيجلر، في محمية سيلوس، منطقة موروغورو، ويبلغ طول السد الرئيسي 1 كيلو متر وارتفاعه 130مترًا.

    ومن المقرر أن ينتهي العمل في بناء السد خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا، بحيث يصبح جاهزًا في نهاية عام 2021.

    تنزانيا سد النهضة فيسبوك نهر روفيجي شركة السويدى إلكتريك

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