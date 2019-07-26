تحصين 2.4 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الأن

كتب-أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الجمعة، أن الحملة هدفها إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية والتي بدأت منذ الشتاء الماضي.

وأشار التقرير إلى إجراء تحصين مليونين و446 ألف و928 رأس ماشية بينهم "مليون و453 ألف و704 رأس أبقار، 828 ألف و942 رأس جاموس، 140 ألف و613 رأس أغنام، 23 ألف و669 رأس ماعز" منذ بداية الحملة الحالية يوم 22 يونيو الماضي.