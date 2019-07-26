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رئيس حزب المصريين ناعيا قايد السبسي: أفنى حياته في خدمة شعبه

02:52 م الجمعة 26 يوليو 2019
رئيس حزب المصريين ناعيا قايد السبسي: أفنى حياته في خدمة شعبه

الدكتور حسين أبو العطا

كتب- محمد نصار:

نعى الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي وافته المنية صباح أمس الخميس.

وقال ابو العطا، في بيان له الجمعة: "ينعى الحزب الشعب التونسي الشقيق المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي"، معبرا عن عميق حزنة وتقديرة للرئيس التونسي المغفور له.

وأضاف أن "الرئيس الراحل رمز تونسي وطني جليل أفنى حياته في خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة فخدم في معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس الشقيقة".

وأكد أن الرئيس السبسي له مساهمة تاريخية في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور، لافتا إلى أن ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية.

حسين أبو العطا قايد السبسي حزب المصريين تونس

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