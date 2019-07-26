محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي

القاهرة- أ ش أ:

تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، مستشفى العياط المركزي للوقوف على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، خلال جولته، مدير المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفل مصاب بحروق مضاعفة حتى تمام شفائه، حيث حرص المحافظ على تجميع البيانات الخاصة بالمريض وأسرته لمتابعة حالته بنفسه والتأكد من تلقيه العلاج اللازم.

كما حرص على الاطمئنان على حالة المرضى في أقسام الرعاية المركزة والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي، ومتابعة مدى توافر الأدوية بصيدلية المستشفى.

وشدد على مدير المستشفى بضرورة التأكد من جاهزية القدرات والأطعمة البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم، ومؤكدا ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى.

ووجه ببذل قصارى الجهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى حتى تمام الشفاء، حيث تشهد المستشفى استقبال أعداد كبيرة من المواطنين يوميا.

وتفقد محافظ الجيزة عيادة التأمين الصحي بالعياط واستمع إلى طلبات وشكاوى المرضى، إضافة إلى التأكد من توفير العلاج اللازم للمرضي للنهوض بمنظومة التأمين الصحي.

من جانب آخر، تفقد راشد شارعي شكري القوتلي والجيش الموازيين لمحور المزلقان بالعياط بعد أن تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين به؛ استعدادا لأعمال رصف تطوير الشارعين.

ووجه رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي للبدء في أعمال رصف وتطوير الشارعين ورفع كفاءتها وإزالة كافة تعديات المحلات الموجودة على خطوط التنظيم لما يمثله الشارعان من محاور مرورية رئيسية لمدخل مركز ومدينة العياط، إلى جانب وجود العديد من المدارس والمنشآت الحكومية بمحيطهم وذلك في موعد غايته منتصف الشهر القادم.​