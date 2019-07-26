​وفد أزهرى رفيع المستوى يصل إندونيسيا ويلتقى وزير الشئون الدينية

كتب - محمود مصطفى:

زار وفد رفيع المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، وقيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دولة إندونيسيا، للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"، والذي يعقد في جاكرتا، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وضم الوفد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود. عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر.

استهل الوفد زيارته بمقابلة وزير الشئون الدينية الأندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، ودار الحديث عن دور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية فى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة .

من جانبه نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الإندونيسي، والتأكيد على تلبية احتياجات الإندونيسيين من الأزهر الشريف، واستمرار الأزهر فى فتح أبوابه لأبناء اندونيسيا الوافدين للأزهر.

وأكد وزير الشئون الدينية فى إندونيسيا، على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه الأزهر الشريف فى العالم كقلعة كبيرة تتصدى للأفكار المتطرفة والمتشددة ، فضلا عن نشر الوسطية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الأزهر لدفع أبناء اندونيسيا إلى الأمام والإستفادة منهم عقب عودتهم لبلادهم كسفراء للأزهر والحفاظ على الوسطية ومواجهة الأفكار المتشددة والمنحرفة.

وأشاد أسامة ياسين، بدور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى نشر الوسطية وتفنيد الأفكار المغلوطة، من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، التى بلغ عددها 20 فرعاً، وكذا تأهيل الأئمة والدعاة من خلال الدورات التدريبية التى تواجه الأفكار المتشددة، مؤكدا على تقديم كل العون لأبناء الدول الإسلامية وتأهيلهم قبل عودتهم لبلادهم ليكونوا سفراء للأزهر الشريف.