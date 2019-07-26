​"الصحة العالمية": 571 مليون مستخدم للمواد المخدرة حول العالم

كتب - مصطفى علي:

ناقش أعضاء الوفود الصحفية المشاركة في الدورة الإقليمية التدريبية حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة النفسية، جلسات تتعلق بالإدمان ودور الصحافة في مواجهته، والتي ينظمها الاتحاد العام للصحفيين العرب بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة والتي تختتم أعمالها غدًا السبت بمدينة شرم الشيخ.

وقال أيمن عبدالمجيد مقرر لجنة التدريب، إن اليوم الثاني زاخر بالمادة العلمية والحلقات النقاشية حيث بدأ اليوم بمحاضرة حول المواد المسببة للإدمان وطرق الوقاية منها إضافة لدور التحقيق الصحفي ودور الإعلام في التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقال الدكتور ناصر لوزة مستشار منظمة الصحة العالمية، إن تناول قضايا الصحة النفسية من الأمور شديدة الأهمية حيث أن هناك صورة ذهنية خاطئة عن المريض النفسي ويقدم في وسائل الإعلام على إنه شخصية خطرة وهي صورة خاطئة.

وأكد "لوزة"، أن مصر شهدت عام 1928 تأسيس أول جهاز لشرطة مكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية على العقل مشيرًا في ذات السياق إلى ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة مثل الترامادول وغيرها من المستحضرات الدوائية التي يساء استخدامها.

واستعرض الدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمى للصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، نتائج التقرير العالمي عن المخدرات الصادر في يونيو 2019، موضحًا أن هناك حوالي 571 مليون مستخدم للمواد المخدرة في العالم منهم 31مليون فقط يسيئون استخدام هذه المواد ويقعون في دائرة إدمانها.

وأكد "سعيد"، على خطورة التعاطي حقننًا حيث أدى ذلك إلى إصابة 5مليون شخص بالتهاب الكبد سي وبي، وإصابة مليون شخص بعدوي الفيرس المناعية المسبب للأيدز ودعا إلى تبني منهج متعاون بين أعمال القانون ومعالجة مرضى الإدمان وإعادة تأهيلهم.

وقال سالم الجهوري رئيس لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، إننا من خلال هذه الدورة نعمل على نشر الوعي بين الناس من خلال التوعية الإعلامية لتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة واستخدامها كأدوات لتقديم صورة واضحة للمجتمع في مجال التوعية للحد من الأمراض التي باتت خطرًا يهدد سلامة المجتمعات العربية.

واتحاد الصحفيين العربي يسعي من خلال لجنة التدريب للتنسيق مع مختلف المنظمات العربية والدولية لوضع خطط تدربيبة لرفع كفاءة الصحفيين في التعاطي الإيجابي مع قضايا المجتمع.

وتابع: "لقد بدأنا بتصحيح المفاهيم الخاطئة الصحية ونسعى لتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية لعقد سلسلة من الدورات التدربية المختلفة سنعمل على عقدها لاحقًا في عواصم عربية آخري من أجل التنوع وقد عقدنا الدورة الأولى في مصر لدورها الرائد في مختلف المجالات وسيكون هناك لقاءات اخري في عواصم عربية من أجل تعزيز المشاركة العربية والارتقاء بالدور الإعلامي للصحفيين كي يستطيعوا المساهمة في بناء المجتمعات انطلاقًا من دورهم الداعم لكافة الأقطار العربية.

وقال سعد محسن خليل أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، إن إقامة هذه الدورات ضرورية لجمع الصحفيين العرب لمناقشة وتبادل الآراء حول المشكلات التي تواجه الدول العربية ومحاولة التعرف علي الآراء والمقترحات بشأن حلها وتجاوزها وهو طريق فاعل للتعرف على أراء الصحفيين العرب وخاصة الشباب باعتبارهم عماد مستقبل الأمة العربية وهذه الدورات اسهامة فاعلة من الاتحاد لممارسة عمله المهني لتطوير قدرات الصحفيين العرب للوصول إلى مراحل متقدمة في مجاراة الدول المتقدمة في هذا المجال.