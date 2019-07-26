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"بحوث الحيوان" يختتم فعاليات الدورة التدريبية للباحثين الأفارقة

02:42 م الجمعة 26 يوليه 2019
"بحوث الحيوان" يختتم فعاليات الدورة التدريبية للباحثين الأفارقة

مركز البحوث الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية وورشة العمل، التي أقيمت اليوم الجمعة، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، للمتدربين من دولة إرتيريا فى مجال سلامة الغذاء والمخاطر الصحية والمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أهمية التواصل بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ضمن خطة الوزارة لتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء في المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وقال مدير المعهد إن المعهد بإمكاناته وقدراته ومعامله الفرعية التى تصل لـ38 معملاً فرعيًا على الاستعداد للتعاون التام والشراكة مع جميع الدول الأفريقية والأخوة العرب والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة فى مجالات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ونظم الجودة والأمن والآمان الحيوى فى المعامل والمزارع والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية خاصة العابرة للحدود.

معهد بحوث الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية إرتيريا وزارة الزراعة

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