العربية للتصنيع توقع بروتوكولاً لتصنيع العدادات الذكية محليًا

كتب-محمد سامى:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للعدادات الذكية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة ديل الألمانية العالمية، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية, دعما لمشروعات التنمية الشاملة .

وقال "التراس" في تصريحات صحفية الجمعة، إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة عدادت المياه والغاز والتكييف المركزي الذكية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يضمن مواصفات الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الشركة الألمانية ستدرب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات، مشيرا إلى +أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية المتميزة في هذا المجال.

وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية للعدادات الذكية، موضحًا أنها ضمن خطة الدولة القومية لنشر وتعميم العدادات الذكية بكافة القطاعات.

فيما أشاد مسئولو شركة ديل الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية .

وأعرب مدير شركة ديل على استعدادهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة لتمتد لمجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، مشيرًا إلى الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي من العدادات الذكية والتصدير للمنطقة الإفريقية.