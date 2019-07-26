​تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة".. 3 آلاف فرصة عمل في ملتقى الغردقة التوظيفي غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح وزيرا القوى العاملة، والشباب والرياضة، ومحافظ البحر الأحمر، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، غدًا السبت، بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة على مدى يومين من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فعاليات ملتقى توظيف للشباب والذي يوفر 3 ألاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى للأجر 1200 جنيه، طبقا للمهن المعروضة.

ويشارك في الملتقى 70 شركة وفندقا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وقال وزير القوي العاملة في بيان اليوم الجمعة، إنه يتواجد في الملتقى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال.

وأعرب الوزير، عن أمله في شغل جميع الوظائف المتاحة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم الملتقي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.

‎وأصدر الوزير، توجيهاته أن تلتزم جميع الشركات المشتركة بتقديم فرص عمل لا يقل الحد الأدنى لمرتباتها عن 1200 جنيه.

وأوضح أن فرص العمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.

‎ومن جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن الملتقى من المتوقع أن يلقى اقبالاً كبيراً من الجنسين من أبناء المحافظة سواء الباحثين عن فرصة عمل أو رواد الأعمال والذين يعملون على تأسيس مشروعاتهم في المجالات المختلفة.

,وأشار إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة لديه برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وسيتم خلال الملتقي تسليم ثلاث من رواد الأعمال الحاصلين على خدمات مالية من الجهاز الشيكات المالية لبدء مشروعاتهم.