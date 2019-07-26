"طاقة النواب": منتدى غاز المتوسط أبرز دور مصر الحيوي

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدى إن اجتماع وزراء البترول والطاقة بدول منتدى غاز شرق المتوسط الذى استضافته القاهرة بحضور وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والبنك الدولى، بمثابة "رسالة واضحة" للعالم كله تؤكد التعاون الاستراتيجي المشترك بين دول غاز شرق المتوسط ودعم العالم لها.

وأوضح السويدي في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هذا المنتدى يمثل استراتيجية مهمة للتعاون بين دول شرق المتوسط في استثمار مواردها من الغاز بما يعود بالخير والنماء على هذه الدول ويسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي شرق المتوسط عامل رئيسي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة ودولها، كما أبرز الأهمية القصوى لدعم المنتدى من كبرى دول العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وفرنسا ومساندته فى تحقيق أهدافه وتجلى ذلك فى حرصها على المشاركة فى اجتماعات المنتدى وحضور وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الأمريكي.

وأعرب السويدى عن التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه خلال لقائه الوزراء المشاركين باجتماعات المنتدى على إبراز دور مصر الحيوى وحرصها على عقد شراكة حقيقية مع دول شرق المتوسط دعما لجهود تنمية موارد الغاز فى المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الرئيس طالب بسرعة الانتهاء من استكمال آليات التعاون الموضوعة فى إطار هذا المنتدى بما يؤدى إلى سرعة جني ثمار التعاون والشراكة بين الدول على الصعيد الاقتصادى والتنموى.

واعتبر أن المنتدي مهما في مجال الطاقة وفي سبيله لأن يصبح منظمة دولية لها هيكل قوى وقاعدة صلبة يبني عليها التعاون مابين دوله لعقود وسنوات قادمة.

وقال السويدي إن وزير الطاقة الأمريكى أشاد باختيار الرئيس السيسى لمسئول وزارة البترول والثروة المعدنية وقطاع البترول والغاز فى مصر طارق الملا من أجل تحقيق رؤية الرئيس لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة بالمنطقة .

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