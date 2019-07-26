الحكومة تصدر بيانًا بشأن ستاد القاهرة: "ليس للمباريات الدولية فقط"

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حول قيام وزارة الشباب بإغلاق ستاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط.

وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة ونفت تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة لستاد القاهرة استعداداً لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهى التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً إلى اهتمام الوزارة بتطوير الستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي نالت الإشادات من مختلف دول العالم.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المشجعين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (emys.gov.eg) أو الاتصال على (33465080-02).