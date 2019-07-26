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    البرلمان يعزي الشعب التونسي في وفاة السبسي

    11:36 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    البرلمان يعزي الشعب التونسي في وفاة السبسي

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تعزية إلى رئيس البرلمان التونسي، ورسالة عزاء للشعب التونسي نعى فيها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس جمهورية تونس الشقيقة.

    وذكر المجلس في بيان اليوم، أن السبسي "رمز تونسي وطني جليل انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أفنى حياته في خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة فخدم في معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس الشقيقة."

    علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان التونسي قايد السبسي تونس

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