رئيس البرلمان: العلاقات مع رواندا متطورة ونأمل زيادة التعاون الاقتصادي

كتب- ميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن العلاقات بين مصر ورواندا شهدت تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الدور الكبير لرئيسي البلدين، إلا أن التعاون في النواحي الاقتصادية لا يزال دون المأمول على الرغم من وجود العديد من الفرص المُحفِزة للتعاون في هذا المجال، ومنها عضوية البلدين في اتفاقية "الكوميسا"، ونجاح شركة مصر للطيران في تسيير رحلتين مباشرتين بشكل أسبوعي إلى كيجالي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الرواندي نيجرنتي إدوار لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق له فى كيجالي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم عبد العال إلى رواندا، بحضور وزير الدولة لشئون شرق أفريقيا برواندا ووكيل أول وزارة البيئة.

وطالب عبدالعال الجانب الرواندي بتكثيف التعاون مع مصر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين مستقبلاً في ضوء ما ينتج عنها من مكاسب مشتركة، ليس فقط على صعيد حركة السياحة، ولكن أيضاً من أجل دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس وزراء رواندا أهمية الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المصري، وشدد على حرصه على لقاء الدكتور علي عبدالعال بالإنابة عن رئيس الجمهورية الرواندي لتواجده خارج البلاد خلال فترة الزيارة.

ونوه إلى أن هناك تفاهما وتنسيقا عاليا ومستمرا مع مصر، سواء على المستوى القيادي، في ضوء العلاقات القوية التي تربط بين الرئيسين المصري والرواندي والتنسيق المشترك القائم بينهما في إطار الاتحاد الإفريقي، أو على مستوى التعاون بين الحكومتين، وكذلك على مستوى العلاقات بين برلماني البلدين.

وأضاف أن العلاقات بين مصر ورواندا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وبدأت بالتعاون في المجال الثقافي، إلا أنها تطورات بعد ذلك لتشمل العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية لكلا البلدين، سواء في مجال الزراعة أو التجارة أو النقل وكذلك التعاون في المجال العسكري.

وشدد على أن البلدين بحاجة إلى تطوير التعاون في النواحي الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة البينية الذي لا يرقى إلى طبيعة العلاقات في النواحي السياسية، مضيفا أن هيئة تنمية رواندا يمكن أن يكون لها دور كبير في تطوير التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وطلب عبدالعال من رئيس وزراء رواندا نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية رواندا، وأبدى اتفاقه في وجهة النظر مع رئيس وزراء رواندا.

كما أعرب لرئيس وزراء رواندا عن تقدير وإعجاب مصر الشديد بالتجربة الرواندية في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه التجربة الناجحة تفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

وقال رئيس مجلس النواب: "إنني خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في رواندا، استطعت أن ألمس العديد من أوجه التقدم التي حققتها رواندا في العديد من المجالات، وذلك بفضل الإرادة السياسية لقيادة واعية، وشعب يتصف بالصمود والتحدي، تمَّكَن من تحويل مآسي الماضي إلى دافع قوي نحو مستقبل مشرق لجميع أبناء الشعب الرواندي".