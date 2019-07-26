​حماية المستهلك: حل 2142 شكوى بمبادرة "حل مشاكل المواطنين" بالإسكندرية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المستهلك، حل 2142 شكوى في إطار مبادرة (حل مشاكل المواطنين)، والتي تم إطلاقها بمحافظة الإسكندرية، واستمرت على مدار يومين الأحد والإثنين الماضيين، بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة 70 شركة وكيانا من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وذكر الجهاز- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تقسيم المحافظة إلى 10 قطاعات، وشن حملات رقابية مشتركة، بين الجهاز والإدارة المركزية للرقابة والتوزيع بوزارة التموين، ومديرية التموين بالإسكندرية، والطب البيطري، والإدارة المركزية للصيدليات، ورؤساء الأحياء والمرور.

وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير 850 محضرا ضد المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم منح فاتورة للمستهلك، ومخالفة تعريفة الركوب للسيارات، كما تم ضبط 1850 صنفا من أدوية وأغذية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

من جهته، أكد الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الدولة في إجراءات ضبط الأسواق، وحماية وصون حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأوضح أنه جرى تسليم محافظة الإسكندرية شاشة تفاعلية إلكترونية، ليتم وضعها بموقع متميز بمحطة الرمل، لتلقي شكاوى المواطنين، وبثها لجهاز حماية المستهلك؛ لاتخاذ الإجراءات بشأنها على أن يتم تعميم التجربة في باقي أماكن التجمعات في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن (19588) أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) (01281661880)، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز (WWW.CPA.GOV.EG)، أوعبرالتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ المبادرات التي تستهدف التفاعل مع شكاوى المواطنين وإطلاق الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة كافة.