السيسي يوجه بإعلان الحداد في مصر 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان الحداد في البلاد، لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي قايد السبسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس: ""وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم".

وكانت الرئاسة التونسية، أعلنت اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله الأربعاء، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

ونُقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس "بقرار من الأطباء المباشرين له"، وفق ما صرح به فجر اليوم الخميس نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وكان قايد السبسي غادر المستشفى في أول يوليو الجاري "بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية آنذاك.